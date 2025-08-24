اندلاع حريق في محطة كورسك النووية



وكالات

اندلع حريق في محطة كورسك للطاقة النووية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، إذ إن شب في وحدة محولات لا علاقة لها بالقسم النووي في المنشأة.

وأكد المكتب الصحفي للمحطة النووية عدم وجود مخاطر على السلامة سواء للعاملين أو للمحطة نفسها.

وعلى الصعيد الميداني، قال سيرجي سوبيانين رئيس بلدية موسكو، إن الدفاعات الجوية أسقطت السبت طائرة مسيرة كانت متجهة إلى العاصمة الروسية، مضيفا أن متخصصين يفحصون الشظايا على الأرض.

وقالت وكالة النقل الجوي الروسية "روسافياتسيا"، إن عدة مطارات في وسط روسيا علقت عملياتها بسبب مخاوف إزاء أمن المجال الجوي.

وذكرت روسافياتسيا، أن العمليات عُلقت في مطارات بمناطق إيجيفسك ونيجني نولفجورود وسامارا وبينزا وتامبوف وأوليانوفسك شرقي وجنوب شرقي موسكو، وفقا للغد.

ونقلت وكالات أنباء روسية عن مسؤولين في مطار سان بطرسبرج، ثاني أكبر المدن الروسية، قولهم إن عشرات الرحلات الجوية تأجلت.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، أن وحدات الدفاع الجوي التابعة لها اعترضت ودمرت 32 طائرة مسيرة على مدى 3 ساعات فوق عدد من المناطق في وسط البلاد.