إعصار يضرب شواطئ الساحل الشرقي لأمريكا

11:27 م السبت 23 أغسطس 2025

إعصار إيرين

وكالات

تعرضت شواطئ في ولايتا نيويورك ونورث كارولاينا لإعصار "إيرين"، الذي تسبب برياح قوية وأمواج خطيرة على طول الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، بدأت "نيويورك ونورث كارولاينا" في إعادة فتح الشواطئ التي أُغلقت بسبب الإعصار الذي لم يسفر عن أضرار واسعة بالبنية التحتية، على الرغم من أن حجمه كان ضعف حجم الإعصار العادي.

وفي جزر أوتر بانكس في كارولاينا الشمالية، أُعيد فتح الطريق السريع رقم 12 في جزيرة هاتيراس عند الظهر اليوم السبت أمام السكان وأصحاب العقارات والعمال، وفقا لوزارة النقل في الولاية، ومن المقرر رفع جميع القيود عند الساعة الخامسة من صباح الأحد بالتوقيت المحلي.

