قال نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس، إن الزعماء الأوروبيين لم يتوقعوا أن يتصل الرئيس دونالد ترامب بنظيره الروسي فلاديمير بوتين مباشرة بعد اجتماع البيت الأبيض في 18 أغسطس.

وخلال وصفه للمشاورات، أضاف فانس في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية: قال الرئيس: كان اجتماعا جيدا، سأتصل بفلاديمير بوتين لأرى ما سيقول وقال الجميع: هل ستتصل به الأسبوع المقبل؟، فرد ترامب: لا كم الساعة الآن في موسكو؟ سأتصل به الآن".

ووفقا لنائب الرئيس، لم يتوقع المشاركون الآخرون في الاجتماع مثل هذه الخطوة من ترامب.

ونوه فانس أن العديد من الأوروبيين، حاولوا إقناع ترامب بعدم الاتصال فورا، وأشاروا إلى ضرورة تحضير دقيق للاتصال مع بوتين لكن ترامب لم ينصت لهم ولم يستمع إلى هذه الحجج، واتصل بنظيره الروسي على الفور.

وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي قد أفاد في وقت سابق، نقلا عن مصادر، بأن ترامب تحدث بالهاتف مع بوتين في وقت تواجد ممثلي الدول الأوروبية وفلاديمير زيلينسكي في البيت الأبيض.

وبعد الاتصال صرح ترامب بأنه بدأ التحضير للقاء بين الرئيس الروسي وزيلينسكي، والذي من المتوقع أن تتبعه محادثات ثلاثية بين روسيا والولايات المتحدة وأوكرانيا، وفقا للغد.