بيلاروس وإيران تتفقان على تعزيز العلاقات الدفاعية الثنائية

مينسك - (د ب أ)

وقع رئيسا بيلاروس وإيران اتفاقيات جديدة اليوم الأربعاء لتعزيز العلاقات الثنائية في مجالات رئيسية، من بينها الدفاع، حسبما ذكرت الحكومتان.

ووقع الرئيسان ألكسندر لوكاشينكو ومسعود بزشكيان على حزمة من 13 وثيقة في العاصمة البيلاروسية مينسك.

وتواجه الحكومتان عقوبات شديدة والتي قيدت الشركاء التجاريين المحتملين. وقال بزشكيان إن إيران ستساعد بيلاروس على "تحييد" مثل هذه الإجراءات، مشيرا إلى خبرة طهران الممتدة لعقود في الالتفاف على القيود الاقتصادية الغربية.

وقال لوكاشينكو لبزشكيان إن بيلاروس "مستعدة للتعاون معكم في جميع القضايا، من توفير الغذاء لبلادكم إلى التعاون العسكري التقني، واصفا الرئيس الإيراني بأنه صديق".

ولم يكشف الطرفان عن أي تفاصيل أخرى حول كيفية اعتزام الدولتين التعاون في قطاع الدفاع. وتشمل المجالات الأخرى التي تم الاتفاق على التعاون فيها، الصناعة والسياحة، فضلا عن مبادرات مشتركة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والتعليم.

ويمكن أن تستفيد إيران من الوصول إلى صناعة معالجة الأخشاب والكيماويات في بيلاروس، وكذلك أسمدة البوتاس.

وقال الرئيسان أيضا إن دولتيهما ستبدآن العمل لإبرام معاهدة شراكة استراتيجية.