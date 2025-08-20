إعلان

الأردن تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية بمنطقة "E1" شرقي القدس

04:11 م الأربعاء 20 أغسطس 2025

الأردن

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.

ووفق وكالة الأردنية (بترا)، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد الملك الأردني، خلال الاتصال على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية لكل مناطق غزة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الأردن وفرنسا لتكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وأعاد التأكيد على رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقة "E1".

وأشار الملك الأردني إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين، لافتا إلى أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والعمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم.

كما تناول الاتصال مجمل التطورات في المنطقة، ودور الأردن في دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على سيادتهما وتعزيز استقرارهما.

أعلنت إسرائيل موافقتها النهائية على مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تقسيم المنطقة إلى شطرين بصورة فعلية، ويقول عنه الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إنه قد يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الأردن خطة الاستيطان الإسرائيلية منطقة E1
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

اللواء وليد السيسي يجيب عن الأسئلة الحرجة مع مجدي الجلاد: أسرار الحرب الخفية
بالفيديو والصور.. لحظة تشييع جنازة والد محمد الشناوي بكفر الشيخ
النقل: فتح اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب من 1 إلى 7 سبتمبر
من الحادث إلى تشييع الجثمان.. وفاة والد محمد الشناوي.. (تغطية خاصة)
ظاهرة تزيد الحرارة.. تعرف على حالة الطقس خلال الأيام المقبلة