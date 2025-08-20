الأردن تدين خطة الاستيطان الإسرائيلية بمنطقة "E1" شرقي القدس

وكالات



أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اليوم الأربعاء ضرورة تكثيف الجهود لوقف إطلاق النار في غزة والتصعيد في الضفة الغربية.

ووفق وكالة الأردنية (بترا)، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الملك عبدالله الثاني اليوم من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وشدد الملك الأردني، خلال الاتصال على أهمية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية بكميات كافية لكل مناطق غزة، مشيرا إلى التعاون المستمر بين الأردن وفرنسا لتكثيف الاستجابة الإنسانية في القطاع.

وأعاد التأكيد على رفض الأردن للتصريحات الإسرائيلية حول رؤية "إسرائيل الكبرى"، وخطط ترسيخ احتلال غزة وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وللإجراءات أحادية الجانب في الضفة الغربية، ومنها خطة الاستيطان بمنطقة "E1".

وأشار الملك الأردني إلى أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة هو حل الدولتين، لافتا إلى أهمية نية فرنسا الاعتراف بالدولة الفلسطينية كخطوة في سبيل تقديم المزيد من الدعم للشعب الفلسطيني والعمل لتحقيق الاستقرار في الإقليم.

كما تناول الاتصال مجمل التطورات في المنطقة، ودور الأردن في دعم جهود سوريا ولبنان في الحفاظ على سيادتهما وتعزيز استقرارهما.

أعلنت إسرائيل موافقتها النهائية على مشروع استيطاني مثير للجدل في الضفة الغربية المحتلة، من شأنه تقسيم المنطقة إلى شطرين بصورة فعلية، ويقول عنه الفلسطينيون ومنظمات حقوقية إنه قد يدمر خطط إقامة دولة فلسطينية في المستقبل.