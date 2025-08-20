أستراليا لـ نتنياهو: القوة لا تقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم وتجويعهم



وكالات

شنت أستراليا اليوم الأربعاء، هجوما عنيفا على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب اتهامه رئيس وزرائها أنتوني ألبانيزي أنه سياسي ضعيف خان إسرائيل، معتبرة على لسان أحد أبرز وزرائها أنّ القوة لا تُقاس بعدد من يمكنكم تفجيرهم.

وردا على تصريح نتنياهو، قال وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك، إن القوة لا تُقاس بعدد الأشخاص الذين يُمكنكم تفجيرهم أو بعدد الأطفال الذين يُمكنكم تركهم يتضوّرون جوعا.

وتدهورت العلاقات بين أستراليا وإسرائيل بشكل كبير منذ أن أعلنت كانبيرا في الأسبوع الماضي أنها ستعترف بدولة فلسطين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول.

والإثنين، ألغت أستراليا تأشيرة سيمحا روثمان، النائب اليميني المتطرف المنتمي لحزب الصهيونية الدينية المشارك في الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو، مشيرة إلى أنها اتخذت هذا القرار خشية أن يثير بتصريحاته انقسامات في المجتمع الأسترالي إذا ما زار أراضيها.

وفي اليوم التالي، ردت إسرائيل بإلغاء تأشيرات دبلوماسيين أستراليين معتمدين لدى السلطة الفلسطينية، في قرار انتقدته كانبيرا بشدة، وفقا للغد.

وما هي إلا ساعات على ذلك حتى اتهم نتنياهو رئيس الوزراء الأسترالي أنه سياسي ضعيف خان إسرائيل وتخلّى عن يهود أستراليا.

وتعد أستراليا موطن أكبر عدد من الناجين من الهولوكوست بعد إسرائيل، لكن الأسابيع الأخيرة شهدت تظاهرات بمئات الآلاف داعمة لفلسطين وداعية لوقف الإبادة في غزة.