وكالات

تلقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالًا هاتفيا من جورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان مساء أمس الثلاثاء، وذلك في إطار التشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

ثمن الوزير عبد العاطى الروابط الوثيقة التي تجمع مصر واليونان، مؤكدا الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية في شتى المجالات والبناء على الزيارة الأخيرة التى أجراها لليونان فى 6 أغسطس الجارى، وتطلعه لتطوير العلاقات في المجال الاقتصادي والتجاري والاستثماري من خلال دعم نشاط الشركات اليونانية ورجال الأعمال للعمل في السوق المصري بما يحقق المنفعة المتبادلة.

واتصالاً بعضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامى 2025-2026، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات المكثفة التى تجريها مصر للتوصل الى وقف لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيراً إلى التقدم المهم الذى تم إحرازه مؤخرا فى هذا الصدد والتى تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس، مشيراً إلى ضرورة الضغط على إسرائيل للموافقة على المقترح للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية فى غزة.

من جانبه، ثمن وزير الخارجية اليونانى الجهود الدؤوبة التى تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار، معربا عن تقديره للإسهامات البناءة التى تقوم بها مصر لدعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تناول الاتصال تطورات الأزمة الأوكرانية، حيث تبادل الوزيران الرؤى بشأن سبل إنهاء الحرب الأوكرانية على خلفية الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تبذل على المستوى الدولي خلال الفترة الأخيرة، وأعرب الوزيران عن تطلعهما ان تسفر هذه الجهود الى إنهاء الحرب واستعادة الأمن والاستقرار للقارة الأوروبية.