رئيسا وزراء الأردن ولبنان يؤكدان ضرورة وقف التصعيد الخطير في المنطقة

عمان- (د ب أ)

أكد رئيسا وزراء الأردن جعفر حسّان، ولبنان، نواف سلام، اليوم الثلاثاء، ضرورة بذل كل الجهود "لوقف الحرب على غزة والاعتداءات في الضفة الغربية والتصعيد الخطير في المنطقة".

ونقلت قناة "المملكة" الأردنية عن رئيس الوزراء الأردني جعفر حسّان ، خلال استقباله اليوم رئيس مجلس الوزراء اللبناني في عمان ، إن "الواقع لا يشير إلى وهم إسرائيل الكبرى بل إلى إسرائيل المنبوذة المعزولة المحارَبَة المحاصرة؛ بسبب سياسات التوحُّش والتطرُّف التي تنتهجها".

وأضاف: "نسمع عن رؤى وطروحات مغزاها استدامة الحرب بلا نهاية مثل الأوهام عن إسرائيل الكبرى لدى السَّاسة المتطرفين في إسرائيل".

وأفاد حسّان بأن إسرائيل تتحمل وحدها كامل المسؤولية الإنسانية والقانونية عن انهيار النظام الإغاثي في غزة، قائلا :"نحن أمام مأساة كل يوم نشاهدها في غزة حيث التجويع والقتل والمجازر التي تتم يومياً، ويجب فتح كل المعابر لإيصال المساعدات المطلوبة لإنقاذ أهلنا وأطفال غزة"

وأكد حسان وقوف الأردن إلى جانب لبنان ودعم سيادته وأمنه واستقراره وازدهاره وبسط مؤسساته لسلطاتها وسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، والتعاون مع مؤسساته.

وأشار إلى أن "استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية أمرٌ مدان، ولابد من إتمام اتفاقية وقف إطلاق النار بالكامل ووقف الاعتداءات المستمرة على الأراضي اللبنانية".

بدوره ، أشاد سلام بدور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني في دعم لبنان والوقوف إلى جانبه في كل المراحل، مؤكدا أنها "مواقف تاريخية واستراتيجية مقدرة".

وقال سلام إن "صوت الأردن مسموع في العالم، ولبنان يحتاج إلى هذا الدور في هذه المرحلة التي يمرّ بها"، مؤكدا أن "إسرائيل من عزلة إلى عزلة في العالم، في ظل ما تقوم به من إجراءات في الضفة الغربية المحتلة ومجازر في قطاع غزة".