

وكالات

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، إن اجتماع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وغيره من الشركاء الأوروبيين والحلف كان ناجحا للغاية.

وأضاف أنه تمت مناقشة الضمانات الأمنية لأوكرانيا في الاجتماع، ولم يكن هناك أي نقاش حول نشر قوات على الأرض.

والتقى قادة أوروبيون من بينهم زيلينسكي بالرئيس ترامب في البيت الأبيض، وسط الجهود المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وبعد اجتماع ثنائي بين ترامب وزيلينسكي في المكتب البيضاوي، التقى الثنائي مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني، والرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب، إضافة إلى روته.

وعقب الاجتماع، قال المستشار الألماني إن النتائج فاقت توقعاتنا، معبرا عن ترحيبه بإعلان ترامب بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وتابع: "ينبغي على أوروبا بأكملها المشاركة في الضمانات الأمنية لأوكرانيا".

من جهته، ذكر ترامب أنه خلال الاجتماع ناقشنا الضمانات الأمنية لأوكرانيا، والتي ستقدمها الدول الأوروبية المختلفة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وتابع: "الجميع سعداء للغاية بإمكانية تحقيق السلام لروسيا وأوكرانيا"، وفقا لسكاي نيوز.

وأوضح: "في ختام الاجتماعات، اتصلت بالرئيس فلاديمير بوتين، وبدأت الترتيبات لعقد اجتماع، في مكان سيتم تحديده، بين الرئيس بوتين والرئيس زيلينسكي، بعد انعقاد هذا الاجتماع، سيكون لدينا اجتماع ثلاثي، والذي سيكون بين الرئيسين، بالإضافة إليّ".