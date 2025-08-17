سموتريتش: الاقتصاد كان طبيعيا جدا اليوم ولم يتأثر بالإضراب

وكالات

قال وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، الأحد، إن بضعة آلاف شاركوا في احتجاجات اليوم لكنهم فشلوا في شل الدولة والتشويش على الحياة الطبيعية.

وأشار سموتريتش، إلى أن من شاركوا في احتجاجات اليوم حفنة قليلة من اليسار المتطرف لكن الشعب الإسرائيلي يعرف أنه يجب الضغط على حماس لا على الحكومة، مؤكدا أن الاقتصاد كان طبيعيا جدا اليوم ولم يتأثر بالإضراب.

وأوضح سموتريتش، أن اليسار المتطرف يريد إسقاط الدولة ويتاجر بأزمة الأسرى، موجها حديثه إلى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، قائلا "لا تتوقف في المنتصف ولا تعقد صفقة جزئية بشأن الأسرى ودمر حماس".

بدوره، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليمني المتطرف إيتمار بن غفير، الأحد، إن إضراب اليوم فشل ومثل هذه الإضرابات تضعف دولة إسرائيل ولا تقربها من تحرير الأسرى.

وخرجت عائلات الأسرى الإسرائيليين، الأحد، في مظاهرات حاشدة بوسط تل أبيب للمطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى من غزة، غير أن مشاركة وزير الدفاع السابق يوآف جالانت وزعيم المعارضة يائير لابيد أعطت الاحتجاجات زخما إضافيا.

ورد لا بيد على انتقادات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي اتهم فيها المتظاهرين بدعم حماس، قائلا "إن أكثر شيء يضعف حماس هو اتحادنا ورؤيتنا معا وتضامننا وقوة الضمانة المتبادلة في إسرائيل". وأضاف "حينما تعارض الحكومة المتظاهرين وعائلات الأسرى، فهذا يدعم حماس بشكل كبير".

وظهر جالانت بين عائلات الأسرى، معبرا عن دعمه لمطلبهم الرئيسي بإنهاء الحرب مقابل إطلاق سراح الأسرى.

ويشارك آلاف الإسرائيليين، الأحد، في إضراب عام يشمل عدة قطاعات مختلفة، حيث أغلقوا طرق رئيسية بما في ذلك الطريق بين القدس وتل أبيب، ملوحين بالأعلام الإسرائيليين وصور الأسرى فيما دوّت صفارات الإنذار في مدن عدة.

وفي كلمة أمام حشود المتظاهرين، قالت والدة أحد الأسرى بغزة عنات أنجريست: "اليوم يتوقف كل شيء لكي نتذكر القيمة الأسمى: قدسية الحياة".

وأعلنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، اعتقال 38 متظاهرا بحلول ظهر اليوم، بعد اشتباكات مع محتجين أغلقوا الطرقات. لكن دوي صفارات الإنذار بسبب إطلاق صاروخ من اليمن أدى إلى تعليق المظاهرات قبل أن يتم اعتراضه.