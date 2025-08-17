إعلان

عشرات الاعتقالات ومشادات بين الشرطة ومتظاهرين إسرائيليين

01:20 م الأحد 17 أغسطس 2025

الشرطة الإسرائيلية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أفادت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، بوقوع عشرات الاعتقالات، بالإضافة إلى مشادات بين الشرطة ومتظاهرين في الاحتجاجات المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية، إن الشرطة اعتقلت 11 متظاهرًا في احتجاجات تل أبيب المطالبة بإنهاء الحرب وإعادة الأسرى.

وأعلنت الشرطة الإسرائيلية، نشر آلاف العناصر في نقاط مختلفة بأنحاء البلاد لضمان حرية الاحتجاج وتنظيم حركة المرور.

وتشهد مدن إسرائيلية عدة، اليوم الأحد، إضراب ومظاهرات تحت شعار "إضراب الشعب" للمطالبة بوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل.

وتجمعت عائلات الأسرى الإسرائيليين أمام منزل وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف في تل أبيب، لبدء التظاهر للمطالبة بصفقة تبادل.

وتظاهر إسرائيليون أمام منازل وزراء آخرون بينهم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، للمطالبة بالإفراج عن الأسرى.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مشادات احتجاجات تل أبيب الشرطة الإسرائيلية
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

سحب الرخصة بهذه الحالة.. ماذا نعرف عن نظام النقاط المرورية الجديد؟
إسرائيل تشتعل.. طوفان مظاهرات لإنهاء الحرب واشتباكات واعتقالات واسعة -صور