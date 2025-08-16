الحكومة اللبنانية: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة

وكالات

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، السبت، أنه يتعين على المسؤولين في لبنان تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد.

وقال متري، إن كل الوزراء في الحكومة اللبنانية وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه، مؤكدا أنه الدولة تريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني.

وأشار متري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه بدلا السجال السياسي بين المسؤولين في لبنان عليهم مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية، موضحا أن الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين.

ولفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أنه ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح، مشددا على أن "هناك صعوبات ونواجه ضغوطا داخلية وخارجية ولكن يجب انتهاج خيار الحكمة".