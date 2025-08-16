إعلان

الحكومة اللبنانية: كل الوزراء وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة

11:29 م السبت 16 أغسطس 2025

نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

أكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري، السبت، أنه يتعين على المسؤولين في لبنان تفادي لغة التخوين والتخويف والتهديد.

وقال متري، إن كل الوزراء في الحكومة اللبنانية وافقوا على مبدأ حصر السلاح بيد الدولة والخلاف على كيفية تحقيقه، مؤكدا أنه الدولة تريد الحفاظ على السلم الأهلي ولا أحد يريد مواجهة مع الجيش اللبناني.

وأشار متري في تصريحات لقناة "الجزيرة"، إلى أنه بدلا السجال السياسي بين المسؤولين في لبنان عليهم مناقشة كيفية ردع إسرائيل وتجنب الفتنة الداخلية، موضحا أن الجيش سيرفع تقريره للحكومة عن خطة حصر السلاح خلال أسبوعين.

ولفت نائب رئيس الحكومة اللبنانية، إلى أنه ما زالت هناك مساحة للتفكير في كيفية تنفيذ ومعالجة خطة حصر السلاح، مشددا على أن "هناك صعوبات ونواجه ضغوطا داخلية وخارجية ولكن يجب انتهاج خيار الحكمة".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لبنان طارق متري حصر السلاح
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان