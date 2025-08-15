كتب- محمود الهواري:

في وقت يترقب فيه العالم قمة ألاسكا المرتقبة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم الجمعة لبحث سبل إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، أظهر استطلاع للرأي أن أغلبية الأمريكيين لا يثقون بقدرة ترامب على اتخاذ القرارات المتعلقة بالصراع المستمر بين الدولتين منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

وأظهر الاستطلاع الذي أجراه مركز بيو للأبحاث ونشرت نتائجه أمس الخميس، أن نحو 60% من المشاركين قالوا إنهم "غير واثقين للغاية" أو "غير واثقين على الإطلاق" من قدرة ترامب على إدارة الحرب.

وبحسب صحيفة بوليتيكو الأمريكية، كان الديمقراطيون أقل ثقة بشكل ملحوظ مقارنة بالجمهوريين، إلا أن ثقة الجمهوريين انخفضت أيضا، حيث صرح 73% منهم بأنهم واثقون إلى حد ما أو واثقون جدا في قدرة الرئيس على إدارة الحرب، مقارنة بـ81% في يوليو 2024.

ووصفت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارولين ليفيت الاجتماع بين ترامب وبوتين بأنه "تمرين استماع"، في محاولة لتهدئة التوقعات قبيل انعقاد القمة، فيما شدد ترامب على أنه يتوقع من بوتين أخذ الاجتماع على محمل الجد، مهددا بـ"عواقب وخيمة للغاية" إذا لم تتخذ موسكو خطوات لإنهاء الحرب.

وأجرى ترامب محادثات مع القادة الأوروبيين، بمن فيهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مؤكدا أن أوكرانيا ستكون جزءا من أي مناقشات حول التنازلات الإقليمية المحتملة، بعد أن سبق أن اقترح أن أي هدنة قد تشمل "تبادل الأراضي".

ويظهر الاستطلاع انقساما بين الأمريكيين حول مسؤولية الولايات المتحدة في دعم أوكرانيا، حيث يميل الديمقراطيون إلى دعم المساعدة العسكرية بشكل أكبر، بينما أقل من ثلث الأمريكيين يعتبرون الحرب تهديدا كبيرا للمصالح الأمريكية، وهو انخفاض حاد مقارنة بعام 2022.

ولاحظ الاستطلاع انخفاضا في القلق من أن ترامب يفرط في تفضيل روسيا، في ظل تبني الرئيس نبرة أكثر انتقادا للحرب خلال الأشهر الأخيرة.