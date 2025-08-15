وزير الخارجية يؤكد رفض مصر للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية

كتبت- أسماء البتاكوشي:

أجرى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج اتصالاً هاتفياً مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط يوم الجمعة 15أغسطس، وذلك في إطار التعاون المشترك لدعم العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى، والتنسيق بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.

أكد الوزير عبد العاطى الحرص على مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي وتنفيذ محاورها الست، فضلا عن تفعيل مخرجات مؤتمر الاستثمار المصرى الأوروبى الذى عقد في شهر يونيو 2024، مشيداً بالتطور المتسارع في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي والتعاون القائم في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، معرباً عن التطلع لعقد القمة المصرية الأوروبية الأولي خلال العام الجاري والتي تأتي في إطار الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين وتنفيذاً لترفيع العلاقات بين الجانبين.

تناول الاتصال تطورات القضية الفلسطينية، حيث عرض وزير الخارجية التطورات في قطاع غزة، مؤكداً رفض مصر القاطع للسياسات الإسرائيلية الاستيطانية وسعيها لترسيخ الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية، مؤكداً أن هذه السياسات تعد مخالفة صارخة للقانون الدولي وتساهم في تأجيج التوتر والتطرف.

كما أعرب عن التطلع لقيام الاتحاد الأوروبى بتكثيف الضغوط لسرعة التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع، ولنفاذ المساعدات الإنسانية لغزة في ظل القيود التي تفرضها اسرائيل والتي تمنع تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والإغاثية إلى القطاع، مندداً بسياسة التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد المدنيين الأبرياء.

ومن جانبها أعربت المسئولة الأوروبية عن تقدير الاتحاد الأوروبى لما تبذله مصر من جهود حثيثة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، مؤكدة تطلع الاتحاد الأوروبي إلى المشاركة فى مؤتمر إعادة الإعمار والعمل مع مصر لضمان نفاذ المساعدات دون عراقيل، موضحة أن مصر تعد ركيزة أساسية للاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.