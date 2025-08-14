إعلان

الإمارات تدين بشدة التصريحات الإسرائيلية عن "إسرائيل الكبرى"

10:33 م الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية

وكالات

عبرت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"، مؤكدة رفضها القاطع لهذه التصريحات الاستفزازية التي تعتبر تعديا سافرا على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها اليوم، على رفض دولة الإمارات القاطع لأي تهديد لسيادة الدول العربية الشقيقة، ودعت إلى ضرورة توقف متطرفي الحكومة الإسرائيلية عن إطلاق التصريحات أو القيام بأعمال تحريضية، وكذلك وجوب وقف كل الخطط الاستيطانية والتوسعية التي تهدد الاستقرار الإقليمي، وتقوّض فرص السلام والتعايش في المنطقة وبين شعوبها.

