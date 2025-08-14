بريطانيا تدين خطة استيطان إسرائيلية تهدد الدولة الفلسطينية

وكالات

أعربت بريطانيا، اليوم الخميس، عن رفضها الشديد لخطط إسرائيل الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، محذرة من أن هذه المشاريع تهدد بفصل القدس الشرقية عن محيطها الفلسطيني وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيًا.

وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، في بيان، إن "الخطط الإسرائيلية لبناء مستوطنة جديدة، بما يترتب عليها من تقسيم الضفة الغربية وفصلها عن القدس الشرقية، تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ويجب أن تتوقف فورًا".

وتأتي تصريحات لامي بعد موافقة وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، على خطط لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة حساسة قرب القدس، وهي خطوة وصفها مكتبه بأنها تقضي نهائيًا على فكرة إقامة دولة فلسطينية.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، الأربعاء، إن الضوء الأخضر قد أُعطي للمشروع الذي يمتد على مساحة متنازع عليها، فيما أكد سموتريتش أن "التوسع الاستيطاني في هذه المنطقة يدفن فكرة الدولة الفلسطينية".

من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن السلطات الإسرائيلية طرحت ستة عطاءات لبناء وتوسيع مستوطنات، تشمل مستعمرتي "أرئيل" في محافظة سلفيت و"معاليه أدوميم" في محافظة القدس، بإجمالي يقارب 4000 وحدة استيطانية جديدة.

ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، فإن ثلاثة من العطاءات مخصصة لتوسعة حي "أرئيل غرب" بإضافة 730 وحدة جديدة، بينما الثلاثة الأخرى لتوسعة "معاليه أدوميم"، أكبرها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة.