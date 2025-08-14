إعلان

قطر تدين خطة إسرائيل لعزل القدس الشرقية عن الضفة

02:58 م الخميس 14 أغسطس 2025

وزارة الخارجية القطرية

وكالات

أدانت وزارة الخارجية القطرية موافقة وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش على خطط لبناء مستوطنة تفصل القدس الشرقية عن الضفة الغربية المحتلة، معتبرة ذلك انتهاكا سافرا لقرارات الشرعية الدولية.

وأكدت الوزارة رفض قطر القاطع لسياسات الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الفلسطينيين قسرا، والتي تهدف إلى منع قيام الدولة الفلسطينية.

وفيما سبق قالت القناة 12 الإسرائيلية، إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، أعطى الضوء الأخضر لبناء 3400 وحدة استيطانية في منطقة متنازع عليها قرب القدس.

وقال سموتريتش، إن خطط التوسع الاستيطاني في تلك المنطقة تدفن فكرة الدولة الفلسطينية.

والمنطقة التي يتحدث عنها سموتريتش هي E1 قرب معاليه أدوميم، وتتمتع بموقع استراتيجي يفصل بين المناطق الواقعة جنوب القدس وشمالها.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أن إسرائيل طرحت 6 عطاءات لبناء وتوسعة لصالح مستعمرتي أرئيل الجاثمة على أراضي محافظة سلفيت، ومعاليه أدوميم الجاثمة على أراضي محافظة القدس، بواقع 4000 وحدة استعمارية جديدة.

وأوضحت هيئة مقاومة الجدار والاستعمار، أن العطاءات الستة مقسمة إلى 3 عطاءات لتوسعة الحي الجديد "أرئيل غرب"، من أجل بناء ما مجموعه 730 وحدة جديدة، وثلاثة عطاءات أخرى لتوسعة مستعمرة "معاليه أدوميم"، أضخمها العطاء رقم 320/2025 الذي يهدف لبناء 2902 وحدة جديدة.

وأضافت الهيئة أن "مخططات (معاليه أدوميم) جرت المصادقة عليها في شهر يوليو الماضي، فيما تمت المصادقة على مخططات (أرئيل) في شهر مايو الماضي، وهو ما يطرح تساؤلات كبيرة حول سرعة طرح العطاءات بعد المصادقة، ويؤكد منهجية سباق الزمن التي تتبعها دولة الاحتلال لفرض وقائع جديدة على الأرض الفلسطينية".

وأشارت الهيئة إلى أن "الخريطة المرفقة للعطاء المخصص لـ"أرئيل غرب" تُظهر أن الموقع يبعد أكثر من كيلومترين عن مستعمرة أرئيل، ما يعني نية الاحتلال إقامة مستعمرة جديدة دون الإعلان عن ذلك"، وفقا لسكاي نيوز.

وزارة الخارجية القطرية خطة إسرائيل عزل القدس الشرقية الضفة بتسلئيل سموتريتش
