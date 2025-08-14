إعلان

قتلى ومصابون.. انفجار مستودع ذخيرة في إدلب بسوريا (فيديو)

02:32 م الخميس 14 أغسطس 2025

وكالات

شهدت مدينة إدلب صباح اليوم الخميس انفجارًا قويًا داخل مستودع ذخيرة، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام محلية وعربية.

وأعلنت وزارة الصحة السوري، سقوط 4 قتلى و5 جرحى جراء الانفجار الذي وقع في محيط مدينة إدلب.

وأظهرت الصور المتداولة أعمدة دخان كثيفة تتصاعد من موقع الانفجار، بينما هرعت فرق الإسعاف والدفاع المدني إلى المكان للتعامل مع الحادث.

وأكدت السلطات السورية أنها بدأت تحقيقًا لمعرفة أسباب الانفجار والوقوف على طبيعة الحادث، في وقت شهدت فيه المنطقة انتشارًا أمنيًا مكثفًا حول المستودع.

وجاء هذا الانفجار بعد أقل من 3 أسابيع على حادث مماثل هز محافظة إدلب، وأسفر حينها عن مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 100 آخرين، بينهم نساء وأطفال، قرب قرية معرة مصرين.

وبحسب قناة "الإخبارية" السورية الرسمية، فإن الانفجار السابق كان من أعنف الحوادث التي شهدتها المنطقة مؤخرًا، وتسبب في أضرار مادية واسعة.

سوريا إدلب مستودع ذخيرة
