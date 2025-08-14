وكالات

قالت صحيفة "هآرتس" العبرية نقلا عن مصدر إسرائيلي، الخميس، إن القيادة السياسية الإسرائيلية عازمة على المضي قدما في عملية السيطرة على مدينة غزة.

وأشار المصدر الإسرائيلي، إلى أن المحادثات مع حماس قد تستأنف إذا قدمت الولايات المتحدة والوسطاء خطة تلبي مطالب إسرائيل.

وذكرت القناة 12 العبرية نقلا عن مصدر أمني، مساء الأربعاء، أن شروط إسرائيل لإنهاء الحرب قد تكون صارمة وتمنع التوصل إلى صفقة شاملة.

وأوضح المصدر الأمني، أن الأطراف أحرزت تقدما كبيرا في خطة المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لكن إحاطات المستوى السياسي أضرت بالمفاوضات.

وأكد المصدر الأمني، أن شروط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء الحرب غير قابلة للتطبيق ولن تؤدي إلى اتفاق.

‌‏ونقلت "العربية/ الحدث" عن مصادر، أن مصر تعمل على بلورة صفقة شاملة بشأن غزة يتم تنفيذها بنهاية أغسطس، مؤكدة أن حماس أبدت استعدادا لسحب مقاتليها مقابل انسحاب إسرائيل لنقاط متفق عليها، كما طلبت وقف خطة إسرائيل لاحتلال غزة.