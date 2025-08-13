إعلان

أكسيوس: ترامب قال إنه سيسعى لفهم إمكانية إنجاز اتفاق سلام مع بوتين

07:24 م الأربعاء 13 أغسطس 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

وكالات

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدرين مطلعين، الأربعاء، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخبر نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبا أنه سيسعى في قمة ألاسكا للتوصل لوقف لإطلاق النار.

وأشار المصدران، إلى أن ترامب أخبر زيلينسكي وقادة أوروبا أنه سيسعى لفهم إمكانية إنجاز اتفاق سلام كامل.

وذكر مصدر مطلع، أن زيلينسكي أخبر ترامب خلال المكالمة أنه لا يمكن الوثوق بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لافتا إلى أن ترامب أبلغ القادة أنه لا يمكنه اتخاذ قرارات نهائية بشأن الأراضي لكن تبادلها سيكون ضروريا.

وأكد المصدر، أن ترامب قال إن بوتين وزيلينسكي هما من يجب عليهما مناقشة موضوع الأراضي، مضيفا "ترامب قال للزعماء الأوروبيين إنه سيقدم لهم تقريرا محدثا بعد اجتماعه مع بوتين".

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ترامب زيلينسكي أوروبا بوتين أوكرانيا قمة ألاسكا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

بالأرقام.. الحكومة تعلن رسميًا مبادرة خفض أسعار السلع
تطبيق خارطة الطريق في أسرع وقت.. رئيس الوزراء: ملف الإعلام أولوية قصوى
مدبولي يُطمئن المستأجرين: الموافقة على معايير وأولويات السكن البديل الأسبوع المقبل
الجنيه يعزز مكاسبه مجددا ويقفز إلى أعلى مستوى له مقابل الدولار.. فما الأسباب؟
تعديل الإيجار القديم.. قرار حكومي جديد وموعد التقديم على شقق بديلة
الحكومة تقر شروطا جديدة لسيارات ذوي الإعاقة.. وحبس وغرامة في هذه الحالة
رحيل الأديب الكبير صنع الله إبراهيم عن عمر يناهز 88 عامًا
تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل.. وموعد انكسار الموجة الحارة