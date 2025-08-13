شاحنات المساعدات الإنسانية تتأهب لدخول قطاع غزة لليوم الرابع عشر



وكالات

بدأت شاحنات المساعدات الإنسانية تتحرك من الجانب المصري من معبر رفح إلى معبر كرم أبو سالم، تمهيدًا لدخولها إلى قطاع غزة لليوم الرابع عشر.

ومن بين الشاحنات شاحنات تتبع الهلال الأحمر المصري في إطار قافلة زاد العزة فضلًا عن شاحنات تتبع منظمات دولية بينها الأمم المتحدة، كما أن قافلة مساعدات تتبع دولة قطر بدأت في الدخول صباح اليوم

وتحمل الشاحنات التي دخل منها بالفعل عشرات الشاحنات منذ الساعة السادسة صباحا، حيث تخضع بعد ذلك للفحص والتدقيق من جانب الاحتلال، آلاف الأطنان من المواد الغذائية والطبية.

وهناك 3400 طن مساعدات دخلت إلى القطاع أمس الثلاثاء، إذ أن الاحتلال سمح فقط بدخول 89 شاحنة من بين 160 وأعاد بقية الشاحنات، حيث ترفض إسرائيل حوالي 45% من الشاحنات يوميا، وتعرقل دخولها بعدد من الحجج والذرائع مثل أن القطاع ليس بحاجة لهذه البضائع، بعضها أعيد لمجرد أنه يحمل أعلاما فلسطينية، فتعود الشاحنات لرفح المصرية ويتم حذف الأعلام الفلسطينية منها

وأهم ما تحمله الشاحنات اليوم هو مواد غذائية، دقيق، مكرونة، خبز طازج وزيوت، مشيرا إلى أن هناك 5000 شاحنة تنتظر في الجانب المصري، وفقا للغد.