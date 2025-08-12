إعلان

باكستان: مقتل ثلاثة إرهابيين مسلحين مدعومين من الهند

10:59 ص الثلاثاء 12 أغسطس 2025

مقتل ثلاثة إرهابيين مسلحين مدعومين من الهند

راولبندي، (باكستان )- (د ب أ)

قالت الدائرة الإعلامية للجيش الباكستاني اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمنية الباكستانية تمكنت من قتل ثلاثة مسلحين ممن وصفتهم بالخوارج المدعومين من الهند خلال عملية تطهير في منطقة سامبازا العامة بمقاطعة زهوب في بلوشستان .

ونقلت وكالة أسوشيتد برس أوف باكستان الباكستانية عن بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء إنه: "عقب الاشتباكات الناجحة للقوات الأمنية في منطقة سامبازا العامة بمقاطعة زهوب في الفترة من 7 إلى 9 أغسطس الجاري، والتي تم خلالها القضاء على سبعة وأربعين من الخوارج، في ليلة 10/11 أغسطس الجاري، تم تنفيذ عملية تطهير في المناطق المحيطة بسامبازا على طول الحدود الباكستانية الأفغانية".

وأضاف البيان: "خلال تنفيذ العملية، تم القضاء على ثلاثة من المسلحين الخوارج المدعومين من الهند بنجاح، كما تم الاستيلاء على أسلحة وذخائر ومتفجرات من القتلى".

وارتفع بذلك عدد القتلى في عملية مكافحة تسلل المسلحين المستمرة منذ أربعة أيام إلى خمسين قتيلا.

