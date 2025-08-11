إعلان

القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تفجير في بلدة الخيام بجنوب لبنان

10:19 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

قوات الاحتلال أرشيفية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

بيروت- (د ب أ)

قامت القوات الإسرائيلية فجر اليوم الإثنين، بعملية تفجير كبيرة في بلدة الخيام بجنوب لبنان.

وأفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية، بأن القوات الإسرائيلية "نفذت عملية تفجير كبيرة وعنيفة في بلدة الخيام عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، سمع صداها في أرجاء الجنوب".

يذكر أن إسرائيل لم تلتزم ببنود اتفاق وقف الأعمال العدائية مع لبنان الذي بدأ تنفيذه في 27 نوفمبر، ولا تزال قواتها تقوم بعمليات تجريف وتفجير وتشنّ بشكل شبه يومي غارات في جنوب لبنان، كما لا تزال قواتها متواجدة في خمس نقاط في جنوب لبنان.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قوات الاحتلال عملية تفجير لبنان
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

تصل لـ270 جنيها.. تعرف على رسوم الخصم من عداد "أبو كارت" عند الشحن