هآرتس: نتنياهو يواجه صعوبات في تسويق خطة احتلال غزة

وكالات

أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يواجه مصاعب في تسويق خطته لاحتلال غزة بسبب تفضيل الإسرائيليين إنهاء الحرب عبر صفقة تبادل.



وقالت "هآرتس"، إن بعض وزراء اليمين المتطرف يطالبون علنًا بخفض أولوية إنقاذ الأسرى بغزة حتى لو كان الثمن التضحية بهم وبعدد كبير من الجنود.



وأشارت إلى أن رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير يعارض خطة نتنياهو العسكرية ويدعو إلى محاصرة مناطق سيطرة حركة حماس في غزة بدلًا من الاحتلال الكامل.



ومن جانبها، أوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن الجيش سيعرض خلال أسبوعين خطة شاملة لاحتلال غزة تتضمن تجنيد نحو 250 ألف جندي احتياط وفرض طوق كامل على المدينة.



وقالت القناة، إن خطة احتلال الجيش لغزة تشمل إخلاء سكان مدينة غزة ثم تصفية المقاومة مع احتمال توسيع العمليات إلى مخيمات وسط القطاع.



وذكرت القناة 12، أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو أكد أن مركز ثقل حماس هو مدينة غزة والسيطرة عليها مفتاح حسم المعركة، وفق ما أوردته.



ووافق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، يوم الجمعة، على مقترح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو باحتلال مدينة غزة، في خطوة تمهد لعملية برية واسعة.