نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين



وكالات

قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الإثنين، إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف بيترز، أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين.

وأضاف ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاعتراف سيعتمد على التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حماس في أي دولة مستقبلية.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي إن حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة.

وأعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفقا للغد.