إعلان

نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين

07:46 ص الإثنين 11 أغسطس 2025

علم فلسطين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp


وكالات

قال وزير الخارجية النيوزيلندي ونستون بيترز، اليوم الإثنين، إن نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطينية.

وأضاف بيترز، أن حكومة رئيس الوزراء كريستوفر لوكسون ستتخذ قرارا رسميا في سبتمبر، وستطرح نهجها خلال أسبوع قادة الأمم المتحدة.

في سياق متصل، قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، إن أستراليا ستعترف بدولة فلسطينية في سبتمبر المقبل خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز حل الدولتين.

وأضاف ألبانيزي، الذي أعلن ذلك عقب اجتماع لمجلس الوزراء، أن الاعتراف سيعتمد على التزامات تلقتها أستراليا من السلطة الفلسطينية، منها عدم مشاركة حماس في أي دولة مستقبلية.

وقال ألبانيزي في مؤتمر صحفي إن حل الدولتين هو أفضل أمل للبشرية لكسر دائرة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء الصراع والمعاناة والجوع في غزة.

وأعلنت فرنسا وكندا الشهر الماضي عزمهما الاعتراف بدولة فلسطينية، فيما قالت بريطانيا إنها ستحذو حذوهما ما لم تعالج إسرائيل الأزمة الإنسانية في فلسطين وتتوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفقا للغد.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الاعتراف بدولة فلسطين فلسطين نيوزيلندا تدرس الاعتراف بدولة فلسطين نيوزيلندا
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

موجة شديدة الحرارة وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس الـ72 ساعة المقبلة
حقيقة فيديو شكر نتنياهو للسيسي: لولاه لكانت إسرائيل في ورطة
التطبيق من يونيو 2025.. رسوم تُخصم من عداد الكهرباء "أبو كارت" عند الشحن
رغم ارتفاع السجائر.. لماذا تراجع التضخم الشهري والسنوي في يوليو؟