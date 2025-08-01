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فيديو متداول لمناورة في إيران تُحاكي اعتقال ترامب

10:53 م الجمعة 01 أغسطس 2025

إيران

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القاهرة- مصراوي

نشر اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي في إيران، مقطع فيديو يظهر لقطات قصيرة من مناورة عسكرية تتضمن محاكاة اعتقال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب في إيران.

الفيديو أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الإعلامية والسياسية، حيث يعكس تصعيد التوترات بين إيران والولايات المتحدة في السنوات الأخيرة،

وفي تصريحاته أمس، شدد ترامب على موقفه الحازم تجاه الملف النووي الإيراني، حيث حذر من أن إيران ترسل "إشارات سيئة" وأن أي محاولة لإعادة تشغيل برنامجها النووي سيتم "سحقها على الفور".

وأضاف أن الولايات المتحدة قضت على القدرات النووية لإيران، وإذا عادت طهران لاستئناف البرنامج فسيتم القضاء عليه بسرعة أكبر مما يتصور الجميع.

ترامب أيضًا طالب طهران بتغيير نبرة تصريحاتها في المفاوضات خاصة فيما يتعلق بالبرنامج النووي،

وأشار إلى أن السلطات الإيرانية "لا تصرح بالصواب" مما يعني عدم استعداد إيران الحقيقي للعودة إلى جولة تفاوضية جديدة. وتعليقاً على موقف إيران، قال إن استمرار المفاوضات مرهون بتغير إيران في أسلوب تعاطيها.

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مناورة في إيران تحاكي اعتقال ترامب محاكاة اعتقال ترامب في إيران تصعيد التوترات بين إيران وأمريكا الملف النووي الإيراني
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