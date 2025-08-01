كتبت - أسماء البتاكوشي:

افتتح الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اللجنة الانتخابية بمقر السفارة المصرية في العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث كان أول من أدلى بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ، صباح الجمعة الموافق 1 أغسطس 2025، في أول أيام التصويت للمصريين بالخارج، والتي تستمر على مدار يومي 1 و2 أغسطس.

وأكد الوزير عقب الإدلاء بصوته، أن المشاركة في الاستحقاقات الدستورية تمثل واجبًا وطنيًا، مشددًا على أن الدولة المصرية تولي أهمية كبيرة لتعزيز مشاركة المصريين في الخارج في العملية الانتخابية، باعتبارهم جزءًا أصيلًا من النسيج الوطني وشركاء في بناء مستقبل الوطن.

وأشاد عبد العاطي بالتنسيق القائم بين الهيئة الوطنية للانتخابات وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، والجهود المبذولة لتوفير بيئة مناسبة تسهل عملية التصويت بكل يُسر وانتظام. وأكد على جاهزية جميع البعثات المصرية في الخارج لاستقبال المواطنين وتقديم الدعم اللازم لضمان سلاسة العملية الانتخابية.

وفي ختام كلمته، دعا وزير الخارجية المواطنين المصريين بالخارج إلى ممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الفعّالة في اختيار من يمثلهم في مجلس الشيوخ، مؤكداً أن السفارات والقنصليات المصرية على أتم استعداد لاستقبال الناخبين على مدار يومي التصويت.