(وكالات)

كشفت طهران، اليوم الاثنين، عن امتلاكها قدرات صاروخية متطورة تتيح لها شن ضربات يومية على إسرائيل لفترة قد تمتد إلى عامين متواصلين، بحسب ما أكده مسؤولون عسكريون كبار في الحرس الثوري الإيراني.

وجاء التصريحات في مقابلة للواء إبراهيم جباري، مستشار قائد الحرس الثوري، مع وكالة أنباء "مهر" الإيرانية، والتي قال فيها إن البنية الصاروخية الإيرانية الموجودة في منشآت تحت الأرض "أكبر بكثير مما أُعلن عنه"، موضحًا أن "غالبية القدرات الدفاعية الإيرانية لم تُكشف حتى الآن".

وذكر جباري أن ترسانة بلاده الصاروخية قادرة على الاستمرار في إطلاق نار يومي ضد إسرائيل على مدى عامين، دون أن تنفد. وأضاف أن "القوات المسلحةالإيرانية لم تستخدم كامل طاقاتها بعد"، مشيرًا إلى أن أي تصعيد إسرائيلي محتمل سيقابل برد شامل من الجيش والحرس الثوري على حد سواء.

في السياق ذاته، أكد اللواء يحيى صفوي، مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن "قوات كبرى مثل القوة البحرية وفيلق القدس لم تدخل بعد إلى الساحة"، وأن ما وصفه بـ"المفاجآت الاستراتيجية" لا تزال بيد إيران، متحدثًا عن استقلالية البرنامجين النووي والصاروخي.

من جانبه، شدد المتحدث باسم القوات المسلحة، العميد أبو الفضل شكارجي، على أن أي اعتداء محتمل من قبل إسرائيل سيُواجه برد "قاصم وساحق"، قائلاً إن طهران "ستجعل العدو يندم على أي خطوة متهورة".