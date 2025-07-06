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رويترز: السفينة التي هُوجمت تنطبق عليها معايير الحوثيين لاستهداف السفن

05:37 م الأحد 06 يوليه 2025

استهداف سفينة

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وكالات

قالت وكالة "رويترز" للأنباء نقلا عن شركة أمبري البريطانية للملاحة، الأحد، إن 4 وحدات بحرية مسيرة هاجمت سفينة جنوب غربي مدينة الحديدة باليمن.

وأشارت الشركة البريطانية، إلى أن اثنتين من الوحدات البحرية المسيرة اصطدمتا بالجانب الأيسر من السفينة مما أدى إلى تعرض حمولتها لأضرار.

وأوضحت الشركة البريطانية، أن تقييمها يشير إلى أن السفينة التي تعرضت لهجوم تنطبق عليها المعايير التي حددها جماعة أنصار الله "الحوثيين" لاستهداف السفن.

وفي وقت سابق من اليوم، نقلت وكالة "رويترز" عن هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أن هناك بلاغ عن واقعة على بعد 51 ميلًا بحريًا جنوب غربي الحديدة باليمن.

وقالت الهيئة البريطانية، إن سفينة تعرضت لهجوم من قوارب أطلقت النار باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف.

وبعد اندلاع حرب غزة في أكتوبر 2023، شنت جماعة أنصار الله "الحوثيين" هجمات على السفن الأمريكية والبريطانية التي تنقل الأسلحة والمساعدات إلى إسرائيل، وتعهدت الجماعة بمواصلة عملياتها في البحر الأحمر حتى ترفع إسرائيل حصارها عن قطاع غزة وتسمح بإدخال المساعدات إليه.

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معايير الحوثيين لاستهداف السفن مسيرات بحرية شركة أمبري البريطانية للملاحة الحوثيين
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