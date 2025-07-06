البث العبرية: فريق التفاوض الإسرائيلي غادر إلى الدوحة

وكالات

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، بمغادرة فريق التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة لبحث مقترح الهدنة في غزة.

ومساء أمس السبت، أعلنت إسرائيل أنها سترسل فريق تفاوض إلى قطر لإجراء محادثات حول وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين لدى حركة حماس في غزة.

وذلك عقب أن قالت حركة حماس إنها "جاهزة بكل جدية للدخول فورًا" في مفاوضات بشأن آلية تنفيذ مقترح وقف إطلاق النار مع إسرائيل في غزة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وبوساطة مصرية قطرية.

والأسبوع الماضي، وافقت إسرائيل على الشروط اللازمة لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لوقف إطلاق النار مع حركة حماس في غزة، يستمر لمدة 60 يومًا، يعمل خلالها الطرفان على إنهاء الحرب، وفقًا لما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.