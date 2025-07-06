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بعد إرسال وفد للدوحة.. عائلات الأسرى تؤكد: خطوة مطلوبة يجب أن تنتهي باتفاق شامل

11:57 ص الأحد 06 يوليو 2025

إسرائيل

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وكالات

علقت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين على إرسال وفد إسرائيلي للمحادثات بالدوحة للتفاوض بشأن الاتفاق المحتمل لوقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الأسرى، بأنه خطوة مطلوبة يجب أن تنتهي باتفاق شامل يعيد آخر مختطف.

وطالبت عائلات الأسرى في بيان لها بتحديث واضح من الجهات الرسمية بشأن الشروط التي تعتبرها إسرائيل غير مقبولة، كما طالبت الوفد بإنشاء آلية لتقصير الجداول الزمنية للتوصل لاتفاق شامل هذا الأسبوع.

وفي هذا السياق، ذكرت القناة 12 العبرية، أمس السبت، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وجّه بإرسال وفد المفاوضات إلى قطر، بعد أن التمس إيجابية في رد حركة حماس.

ومن جانبها أعلنت حركة حماس، مساء أمس السبت، أنها أجرت سلسلة من الاتصالات الواسعة مع قادة الفصائل والقوى الفلسطينية للتنسيق والتشاور بشأن الرد على ورقة الإطار الخاصة بوقف العدوان على قطاع غزة وآليات تنفيذها.

وأوضحت الحركة في بيان لها، أن الاتصالات شهدت مستوى رفيعًا من التشاور العملي والجدي مع الفصائل الوطنية والإسلامية، وأسفرت عن توافق وطني داعم لموقف قوى المقاومة الفلسطينية.

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إسرائيل عائلات الأسرى الإسرائيليين غزة
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