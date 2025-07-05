أردوغان يعتقد تسليم طائرات F-35 إلى تركيا خلال ولاية ترامب

وكالات

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة ستقوم بتسليم طائرات F-35 إلى تركيا خلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال أردوغان، في تصريح اليوم السبت: "أعتقد أن ترامب سيلتزم بالاتفاق الذي أبرمناه، وسيتم تسليم تركيا مقاتلات F-35 بشكل تدريجي خلال فترة ولايته".

وذكر أن ملف مقاتلات F-35 بالنسبة لتركيا ليس مجرد قضية متعلقة بالتكنولوجيا العسكرية، بل أيضًا خطوة لتأسيس شراكات قوية في المنصات الدولية، وعلى رأسها حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وفقًا لما نقلته صحيفة "الأناضول".

وفي وقتٍ سابق، قال توم باراك، السفير الأمريكي لدى أنقرة والممثل الخاص للولايات المتحدة في سوريا، إنه يعتقد أن أزمة مقاتلات F-35 مع تركيا ستُحل قريبًا.

وأشار باراك، إلى إمكانية حل النزاع الطويل الأمد حول مقاتلات F-35 بين حلفاء الناتو بحلول نهاية العام، مما ينبئ بحدوث تقدم محتمل في التوتر المستمر منذ سنوات والذي أثر على العلاقات الدفاعية.

وقال السفير الأمريكي لدى تركيا، إن كلا الجانبين يسعيان الآن إلى بداية جديدة، وإن الكونجرس مستعد لإعادة النظر في القضية، لافتًا إلى أن طائرات F-16 وF-35 هي عناصر لا غنى عنها لتركيا.

وففقًا للسفير الأمريكي، فإن معظم أجزاء F-35 تُصنع في تركيا، لافتًا إلى أن أنقرة دفعت مقابل طائرات F-16 وتحديثها.