زلزال قوي يضرب قبالة جزر توكارا باليابان

كاجوشيما/طوكيو- (د ب أ)

وقع زلزال بقوة 5 درجات صباح اليوم السبت، قبالة أكوسيكيما، إحدى جزر توكارا في إقليم كاجوشيما بجنوب غرب اليابان، عقب سلسلة من الهزات الأرضية التي استمرت في المنطقة منذ أواخر الشهر الماضي.

وأفادت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية بأن الزلزال الذي وقع الساعة 0629 صباح اليوم، بلغت قوته 4ر5 درجات وكان مركز جنوب غرب أكوسيكيما بقرية توشيما في كاجوشيما على عمق 19 كيلومترا تقريبا، بحسب وكالة أنباء جي جي برس اليابانية.

وكان مركز الزلزال مماثلا تقريبا لزلزال آخر بلغت قوته 1ر5 درجات وقع في نفس المنطقة عند الفجر تقريبا يوم الأربعاء.

وقال أياتاكا أبيتا، مدير قسم رصد الزلازل وموجات المد العاتية (تسونامي) في هيئة الأرصاد الجوية، في مؤتمر صحفي بالعاصمة طوكيو، إن زلزال صباح اليوم "وقع وسط سلسلة من الأنشطة الزلزالية وبالتالي لا يوجد شيء غير عادي".

وحتى صباح اليوم السبت، شهدت جزر توكارا أكثر من 1300 زلزال قوي بما يكفي للشعور به منذ 21 يونيو/حزيران. كما وقعت هزات أرضية تبلغ قوتها أربع درجات اليوم.





