المحكمة العليا الأمريكية تسمح لترامب بترحيل المهاجرين إلى جنوب السودان

القاهرة- مصراوي

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية يوم الخميس، قرارًا يسمح للحكومة بترحيل ثمانية مهاجرين كانوا محتجزين لأكثر من شهر تحت حراسة في قاعدة عسكرية أمريكية في جيبوتي إلى جنوب السودان، بناءً على طلب إدارة ترامب.

يأتي هذا القرار بعد سلسلة من الأحكام التي سمحت للسلطات بترحيل المهاجرين بسرعة إلى دول ثالثة لا تربطهم بها صلات، مما أوقف أمرًا قضائيًا سابقًا كان يمنح المهاجرين فرصة للطعن في ترحيلهم إلى دول قد يواجهون فيها خطر التعذيب.

وفقا لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فإن هؤلاء الرجال، الذين ينحدرون من دول مختلفة مثل فيتنام، كوريا الجنوبية، المكسيك، لاوس، كوبا وميانمار، قضى معظمهم أحكامًا جنائية في الولايات المتحدة، ولم يكن سوى واحد منهم من جنوب السودان. تم احتجازهم في قاعدة كامب ليمونييه العسكرية، حيث كانوا يقضون معظم وقتهم داخل حاوية مكيفة الهواء تحت حراسة مشددة، مع تقييد حركتهم بالأصفاد إلا أثناء الاستحمام أو استخدام الحمام أو التواصل مع محاميهم.

حسب الصحيفة الأمريكية، فإن القضاة سونيا سوتومايور وكتانجي براون جاكسون أبدوا اعتراضهم على القرار، معتبرين أن المهاجرين يستحقون فرصة عادلة للدفاع عن أنفسهم ضد الترحيل إلى دول قد يتعرضون فيها للأذى. لكن الأغلبية في المحكمة أوقفت قرارات محكمة أدنى كانت تمنع الترحيل دون منح هذه الفرصة، مما يمهد الطريق لترحيل هؤلاء الرجال إلى جنوب السودان، الذي يعاني من نزاعات سياسية وأمنية مستمرة.

هذا القرار يأتي في إطار حملة واسعة تشنها إدارة ترامب لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين من الولايات المتحدة، وقد أبرمت الحكومة الأمريكية اتفاقيات مع دول عدة لاستقبال المهاجرين الذين لا يمكن ترحيلهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.