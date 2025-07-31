لولا دا سيلفا: تدخل أمريكا في النظام القضائي البرازيلي غير مقبول



وكالات

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن تدخل سلطات الولايات المتحدة في النظام القضائي البرازيلي أمر غير مقبول، وستدافع البلاد عن سيادتها وستبحث عن شركاء جدد للتعاون.

وبعد فرض عقوبات أمريكية على قاضي المحكمة الفيدرالية العليا البرازيلية أليشاندر دي مورايس كتب لولا دا سيلفا على منصة "إكس": "البرازيل دولة ذات سيادة وديمقراطية تحترم حقوق الإنسان وسيادة الدول، تدخل إدارة الولايات المتحدة في العدالة البرازيلية غير مقبول، استقلالية السلطة القضائية هي أحد أسس الديمقراطية واحترام الإنسان في البرازيل".

ووفقا لرئيس البلاد، فإن قيادة الدولة تعتبر "استخدام الحجج السياسية لفرض" رسوم بنسبة 50% على الصادرات البرازيلية إلى الولايات المتحدة "أمرا غير مبرر".

وأكد أن "الإجراءات ضد البرازيل مدفوعة بدوافع سياسية وموجهة ضد السيادة الوطنية وضد تاريخ العلاقات بين البلدين بأكمله"، وفقا لروسيا اليوم.

وأضاف أن البلاد "ما زالت مستعدة للتفاوض حول الجوانب التجارية لعلاقاتها مع الولايات المتحدة"، لكنها ستستخدم كل الوسائل لحماية سيادتها والبحث عن شركاء جدد.

وقال: "اقتصادنا يندمج بشكل متزايد مع الأسواق والشركاء الدوليين الرئيسيين".

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على دي مورايس بسبب استمراره في محاكمة الرئيس البرازيلي السابق (2019-2022) جايير بولسونارو والتحقيقات المتعلقة بالشركات الأمريكية.

ويتهم الرئيس السابق للبرازيل بمحاولة انقلاب نهاية عام 2022 لمنع وصول لولا دا سيلفا إلى السلطة.