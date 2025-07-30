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إندونيسيا تحذر من حدوث أمواج تسونامي

10:50 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

تسونامي- أرشيفية

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وكالات

أصدرت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء في إندونيسيا، اليوم الأربعاء، تحذيرًا مبكرًا من حدوث أمواج تسونامي في أعقاب زلزال قوي ضرب الساحل الشرقي من شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

وقال مدير المركز المعني بالزلزال وتسونامي التابع للوكالة، إن الزلزال من المحتمل أن يؤدي إلى حدوث أمواج تسونامي يقل ارتفاعها عن متر في العديد من مناطق إندونيسيا، حسب وكالة "أنتارا نيوز" الإندونيسية للأنباء.

وحث السكان في المناطق الساحلية على التزام الهدوء وتفادي الشواطئ حتى يتم إصدار المزيد من الإعلانات الرسمية. وحتى الآن، لم يتم الإبلاغ عن أي أضرار على المباني أو البنية التحتية في إندونيسيا.

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إندونيسيا تسونامي علم المناخ والجيوفيزياء وكالة الأرصاد الجوية
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