حماس تدرس مقترح هدنة وسط استمرار غارات الاحتلال

(بي بي سي)

في الوقت الذي يدور فيه الحديث عن مقترح لوقف إطلاق نار في قطاع غزة، تعرضت مدرسة تؤوي نازحين لقصف فجر الخميس مما تسبب في وجود ضحايا وفق وسائل إعلام فلسطينية.

ولم يصدر تعليق إسرائيلي يوضح تفاصيل ما حدث في المدرسة.

وأعلن الدفاع المدني في غزة أن 47 فلسطينياً على الأقل استشهدوا الأربعاء في غارات جوية شنّتها إسرائيل وبنيران قواتها.

وتحدث الدفاع المدني عن ستة قتلى وعدد من المصابين في غارة جوية إسرائيلية استهدفت قبل منتصف الليل خيمة للنازحين في منطقة المواصي في غرب خان يونس.

ظهر الأربعاء، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة استشهاد 142 من بينهم 39 من منتظري المساعدات خلال 24 ساعة ماضية.

حركة حماس "تناقش" مقترحات تلقتها من الوسطاء

قالت حركة حماس الأربعاء إنها تناقش مقترحات تلقتها من الوسطاء لوقف إطلاق النار في غزة، غداة إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إسرائيل تؤيد هدنة لمدة 60 يوما في القطاع الذي دمرته الحرب.

وكان القيادي في حماس طاهر النونو قد قال لفرانس برس إن الحركة "جادَّة وجاهزة للوصول إلى اتفاق لوقف النار وتبادل الأسرى".

وأضاف النونو أن القائمين على المفاوضات "مستعدون للموافقة على أي مقترح في حال كان هذا المقترح يؤدي إلى إنهاء الحرب، أي وقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل لقوات الاحتلال من القطاع".

وأضافت الحركة في بيان لها إنها تتعامل "بمسؤولية عالية ونجري مشاورات وطنية لمناقشة ما وصلنا من مقترحات الإخوة الوسطاء من أجل الوصول لاتفاق يضمن إنهاء العدوان وتحقيق الانسحاب وإغاثة شعبنا بشكل عاجل في قطاع غزة".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قد قال فجر الأربعاء، إن إسرائيل "وافقت على الشروط اللازمة لإبرام" وقف لإطلاق النار مع حركة حماس لمدة 60 يوماً في غزة، "وخلال هذه المدة سنعمل مع كل الأفرقاء من أجل إنهاء الحرب".

وأشار ترامب إلى أنّ القاهرة والدوحة ستعملان على إنجاز الصياغة النهائية لهذا المقترح.

وأضاف، قائلاً: "آمل، لمصلحة الشرق الأوسط، أن تقبل حماس بهذا الاتفاق، لأن الوضع لن يتحسن، بل سيزداد سوءاً".

وقال مصدر مطلع لفرانس برس إن المقترح الجديد "يتضمن هدنة لستين يوماً، وإفراج حماس عن نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة الأحياء في مقابل إفراج إسرائيل عن أعداد من الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين".

لكن مصدراً آخر أشار إلى "عقبة كبيرة" تتمثل في آلية توزيع المساعدات الحالية التي وصفها بأنها "سيئة جداً".

نتنياهو: "لن تكون هناك حماس"

وفي أول تصريحات علنية له منذ إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمقترح وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأربعاء "بالقضاء على حركة حماس".

وقال خلال اجتماع "لن تكون هناك حماس. لن تكون هناك حماسستان. لن نعود إلى ذلك. لقد انتهى الأمر".

في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، في منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، إنه يجب "عدم تفويت الفرصة" للوصول إلى صفقة لتحرير الرهائن المحتجزين في قطاع غزة.

وقال ساعر: "الغالبية العظمى من الشعب والحكومة تؤيد اتفاقاً يفضي إلى تحرير الرهائن. يتعين عدم تفويت فرصة كهذه إن توفرت".

وأضاف في تصريح آخر إن هناك "بعض المؤشرات الإيجابية" على إمكانية التوصل إلى اتفاق وتحرير الرهائن في غزة، مشدداً على أن إسرائيل مستعدة لبدء "محادثات غير مباشرة" مع حركة حماس في أقرب وقت ممكن.

كما حث زعيم المعارضة السابق يائير لابيد، عبر حسابة على منصة إكس، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو على إعادة جميع الرهائن.

وقال لابيد: "نتنياهو، للوقوف ضد عدد نواب بن غفير وسموتريتش الـ 13، لديك نوابي الـ 23 كشبكة أمان لصفقة الرهائن. علينا إعادتهم جميعاً إلى ديارهم الآن".

ويشير لابيد إلى عزم وزيري الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، العمل بشكل مشترك من داخل الائتلاف الحكومي لمنع التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك حسبما أفادت القناة 12 الإسرائيلية الأربعاء.

"وجدت مروان وزوجته وبناته شهداء"

ونعت وزارة الصحة، الدكتور مروان السلطان مدير المستشفى الاندونيسي شمال القطاع، والذي قالت إنه ارتقى برفقة عدد من أفراد أسرته، إثر استهداف الجيش الإسرائيلي لمنزله في مدينة غزة.

وأكد الدفاع المدني استشهاد السلطان وأفراد عائلته "في غارة إسرائيلية استهدفت شقة سكنية يقيم فيها في منطقة تل الهوى في جنوب غرب مدينة غزة".

وقال قريب العائلة ويدعى أحمد السلطان "سمعت الانفجار وصعدت إلى الشقة فوجدت مروان وزوجته وبناته وصهره محمد كلهم شهداء".

نجت واحدة من بنات الدكتور سلطان، وهي لبنى سلطان، التي نعت والدها في المستشفى. وقالت لوكالة فرانس برس: "لقد كرّس حياته كلها للطب والكفاح لعلاج المرضى". وأضافت: "لا مبرر لاستهدافه واستشهاده".

من جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إنه "نفذ... ضربة استهدفت إرهابياً بارزاً في منظمة حماس الإرهابية في منطقة مدينة غزة".

وقال إنه ينظر في "الادعاء بأن الضربة أسفرت عن إصابة مدنيين غير ضالعين".

من جانبه، قال مدير مستشفى الشفاء محمد أبو سلمية "وصل الشهيد الدكتور مروان السلطان إلى المستشفى مع زوجته وعدد من أفراد عائلته، لا ملامح لوجهه، بالكاد استطعنا التعرف إليه".

ووصفت وزارة الصحة ما حصل بأنه "جريمة بشعة"، معتبرة أن "كل جريمة بحق الطواقم الطبية والإنسانية تؤكد على المنهجية الدموية والإصرار المسبق على استهدافهم المباشر والمتعمد".

من جهتها، دانت حركة حماس "الجريمة المروعة" و"جريمة الحرب".

وكان السلطان احتجز أكثر من مرة في المستشفى الإندونيسي الذي حاصره الجيش الإسرائيلي مراراً خلال الحرب المتواصلة في غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، قبل خروجه من الخدمة.

وفي سياق متصل، استشهد تسعة فلسطينيين، بينهم ثلاثة أطفال، وأُصيب آخرون مساء الأربعاء جراء قصف استهدف تجمعاً للمواطنين في المخيم الجديد بالنصيرات وسط قطاع غزة.

وكانت مقاتلات حربية إسرائيلية قد قصفت، فجر الأربعاء، عدداً من خيام النازحين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس.

وبذلك ارتفع عدد الشهداء، منذ ساعات الفجر، إلى 80 نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على مناطق متفرقة من القطاع.

وتزامن هذا مع استمرار نزوح عشرات الآلاف من المنازل، بعد القصف العنيف لمدينة خان يونس وبلدة جباليا في شماله.