خبراء أمميون: منع المياه والغذاء في غزة قنبلة صامتة لكنها قاتلة

وكالات

أدان خبراء الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في بيان، الثلاثاء، تعمد إسرائيل تعطيش وتجويع الشعب الفلسطيني.

وأكد الخبراء الأمميون، أن منع الوصول لمياه الشرب انتهاك جسيم للقانون الدولي وجريمة ضد الإنسانية، موضحين أن إسرائيل تستخدم العطش سلاحا لقتل الفلسطينيين.

وشدد الخبراء الأمميون، على أن منع المياه والغذاء قنبلة صامتة لكنها قاتلة وتفتك غالبا بالأطفال والرضع، مشيرين إلى أن أكثر من 90% من الأسر في غزة تعاني انعدام الأمن المائي.

وقال التجمع الوطني للعشائر والعائلات الفلسطينية في بيان، الثلاثاء، إن الاحتلال الإسرائيلي يخدع العالم ويوهمه بالسماح بتأمين المساعدات الموجهة لغزة.

وأشار تجمع العشائر الفلسطينية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي سمح بتأمين المساعدات ثم استهدف فرق تأمينها قبيل دخولها ليتم نهبها، مؤكدا أن إعلان الاحتلال الكاذب فتح مسارات إنسانية دون أي تنسيق هو إدارة لمشهد الفوضى.

وشدد تجمع العشائر الفلسطينية، على أن المجاعة ستتعمق بغزة إذا لم تلتزم إسرائيل بالإشراف الأممي على المساعدات.

وأكد 40 مسؤولا ديمقراطيا في مجلس الشيوخ الأمريكي بينهم يهود في رسالة إلى وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث الرئيس ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن السعي لوقف لإطلاق النار في غزة له أولوية.

ودعا المسؤولون الديمقراطيون، إلى استئناف المفاوضات بحسن نية بأسرع وقت، موضحين أن الوضع بغزة كارثي رغم دخول بعض المساعدات.

وشدد المسؤولون الديمقراطيون، على أن "مؤسسة غزة الإنسانية" التي تتولى توزيع المساعدات في القطاع بدعم أمريكي إسرائيلي فشلت في معالجة الأزمة.