ترامب: يتبقى 10 أيام من المهلة التي منحتها لبوتين لإنهاء حرب أوكرانيا

وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، إنه تبقت 10 أيام من المهلة التي منحها للرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أجل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وهدد ترامب، بفرض رسوم جمركية على الدول التي تدعم بوتين في الحرب على أوكرانيا، مؤكدا أنه لا يهتم بتأثير العقوبات على النفط الروسي قائلا: "لا أهتم بذلك ولدينا ما يكفي".

وأشار ترامب، إلى أن روسيا ستواجه عقوبات أمريكية جديدة إذا لم تنه حرب أوكرانيا في عشرة أيام.

وأعلن الرئيس الأمريكي، تقليص مهلة الـ50 يوما التي منحها لبوتين لإنهاء الحرب في أوكرانيا، إلى ما بين 10 و12 يوما، مهددا بفرض عقوبات على روسيا ومشتري صادراتها إذا لم يتم إحراز تقدم.

وعبّر ترامب، أمس الاثنين، عن إحباطه من موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إزاء الصراع المستمر منذ ثلاث سنوات ونصف.