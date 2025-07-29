إسبانيا تعتزم إسقاط 12 طنا من المواد الغذائية جوا في غزة

مدريد- (أ ب)

قال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، يوم الإثنين، إن إسبانيا ستسقط 12 طنا من المساعدات الغذائية جوا في قطاع غزة من الأردن في وقت لاحق من هذا الأسبوع، باستخدام طائرات تابعة لسلاح الجو الإسباني.

واعترف سانشيز بأن هذا ليس حلا لمشكلة الجوع، لكنه أعرب عن أمله في أن يقدم "قدرا ضئيلا من الإغاثة" إلى جانب المساعدات القادمة من دول أخرى.

يذكر أن الحكومة الإسبانية من أبرز المنتقدين لحرب إسرائيل في غزة، ودعت مرارا إلى وقف فوري لإطلاق النار.

يذكر أن عمليات الإسقاط الجوي تعرضت لانتقادات واسعة من منظمات دولية، من بينها الأمم المتحدة، لكونها غير كافية لتلبية الاحتياجات.

وبحسب وحدة "كوجات" التابعة للجيش الإسرائيلي والمسؤولة عن تنسيق دخول المساعدات إلى غزة، فإن متوسط حمولة الشاحنة الواحدة التي تدخل القطاع يبلغ نحو 19 طنا من المساعدات.