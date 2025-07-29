وكالات

انتقد وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، قرار هولندا منعهما من دخول أراضيها، وهاجموا أوروبا.



وقال سموتريتش تعليقًا على القرار: "أوروبا لم توفر الأمان لليهود في الماضي ولن تفعل ذلك مستقبلًا".



واتهم بن غفير أوروبا أنها تدعم الإرهاب، قائلًا: "في أوروبا، كما هي الحال في الكثير من الأماكن، يلقى اللوم على من يتعرض لهجوم. حيث يتم التسامح مع الإرهاب ويستقبل الإرهابيون بحرارة، ويصبح الوزير اليهودي من إسرائيل غير مرغوب فيه، بينما الإرهابيون أحرار واليهود معرضون للمقاطعة"، وفق تعبيره.



وأضاف بن غفير في منشور على صفحته بمنصة "إكس": "حتى لو منعت من دخول كل أوروبا، سأواصل العمل من أجل دولتنا والمطالبة بالإطاحة بحركة حماس ودعم مقاتلينا".



وجاء ذلك عقب إعلان وزير الخارجية الهولندي، كاسبار فيلدكامب، أن بلاده قررت منع الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير من دخول أراضيها، قائلًا إنهما شخصيات "غير مرغوب فيها" في البلاد.



وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن قرار هولندا جاء كون الوزيرين حرضا على العنف ضد الفلسطينيين، ودعوا إلى توسيع المستوطنات والتطهير العرقي في قطاع غزة.



وتعتبر هولندا الدولة الأوروبية الرابعة التي تتخذ هذا القرار، بعد سلوفينيا، التي اتخذت القرار قبل حوالي شهر ونصف.