لبيد: الحكومة الإسرائيلية فشلت بغزة وما يحدث كارثة مطلقة

وكالات

اتهم زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الاثنين، الحكومة الإسرائيلية بأنها فشلت في حرب غزة، قائلًا: "هذا ليس نصرًا كاملًا بل كارثة مطلقة وفشل إستراتيجي يقود إلى فشل عسكري وسياسي".

وذكر لبيد، أن العملية العسكرية خرجت عن السيطرة، مضيفًا "فنحن نحتل خان يونس للمرة الرابعة وجباليا للمرة الثالثة".

وحذر لبيد من أنه إذا لم يوقف الجيش الإسرائيلي الحرب الآن، ستتفاقم الكارثة الإنسانية وسيغلق العالم أبوابه أمام الإسرائيليين.

ودعا إلى إنهاء الحرب في غزة مقابل وقف إطلاق النار وصفقة شاملة لإعادة كل الأسرى الإسرائيليين، قائلًا: "إذا أوقفنا الحرب سنكسب مرتين فسنعيد أسرانا وننهي حربًا لا تسير بنا إلى أي مكان".

وتابع زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد: "الحكومة لم تعد تعرف كيف تفسر استمرار مقتل الجنود في غزة".

وقبل قليل، ذكرت مواقع إسرائيلية، أن 6 جنود إسرائيليين أُصيبوا اليوم في حدث أمني بقطاع غزة، مشيرة إلى أن حالة أحد الجنود حرجة.