وكالات

ناقش وزير الخارجية والهجرة د. بدر عبد العاطي ونظيره الإيطالي "أنطونيو تاياني"، في اتصال هاتفي الأحد، شواغل مصر في ما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائى المصرى.

وقال المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية السفير تميم خلاف، إن عبد العاطي أطلع نظيره الإيطالى على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة.

وأكد عبد العاطي، على ضرورة التعاون على أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي ومؤكدا أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.

كذلك، تناول الاتصال بين وزير الخارجية ونظيره الإيطالي المستجدات فى منطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والأمن المائى المصرى.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية، أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع فى منطقة القرن الأفريقي بشكل عام فى ظل التوترات بالمنطقة، حيث تم التأكيد على مواصلة التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين، وفي ظل العلاقات القوية التى تربط بين القيادتين في البلدين.

كما استعرض الوزيران الأوضاع فى ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن فى أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار فى ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية.