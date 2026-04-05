خيّم الحزن على أهالي قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الشاب محمد عبد العال حسين علي متولي الطور، إثر حادث سير وقع مساء السبت على طريق أشليم.

عريس قبل الفرح بأشهر

كشفت روايات الأهالي أن الشاب كان يستعد لإتمام زفافه خلال الأشهر المقبلة، حيث كان يجري التجهيزات النهائية لحفل الزفاف، في انتظار أن تبدأ حياته الجديدة مع خطيبته.

وأضافوا أن الفقيد كان عائدًا من زيارة خطيبته قبل وقوع الحادث، حيث تعرض لاصطدام مفاجئ على الطريق في ظروف يجري الوقوف على ملابساتها.

شاب خلوق بين أهله

وأكد أهالي القرية أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان محبوبًا بين الجميع، ما جعل خبر وفاته صدمة كبيرة داخل القرية، خاصة مع اقتراب موعد زفافه.

تشييع الجثمان فجرًا

وشيعت أسرة الفقيد جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر شمنديل فور وصوله قبل فجر الأحد، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب، في مشهد سيطر عليه الحزن والبكاء على رحيل شاب في مقتبل العمر.