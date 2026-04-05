"كان راجع من عند خطيبته".. مصرع عريس قبل زفافه في حادث بطريق أشليم بالمنوفية

كتب : أحمد الباهي

11:19 ص 05/04/2026

ضحية حادث طريق أشليم

خيّم الحزن على أهالي قرية شمنديل التابعة لمركز قويسنا بمحافظة المنوفية، عقب مصرع الشاب محمد عبد العال حسين علي متولي الطور، إثر حادث سير وقع مساء السبت على طريق أشليم.

عريس قبل الفرح بأشهر

كشفت روايات الأهالي أن الشاب كان يستعد لإتمام زفافه خلال الأشهر المقبلة، حيث كان يجري التجهيزات النهائية لحفل الزفاف، في انتظار أن تبدأ حياته الجديدة مع خطيبته.

وأضافوا أن الفقيد كان عائدًا من زيارة خطيبته قبل وقوع الحادث، حيث تعرض لاصطدام مفاجئ على الطريق في ظروف يجري الوقوف على ملابساتها.

شاب خلوق بين أهله

وأكد أهالي القرية أن الفقيد كان يتمتع بحسن الخلق والسيرة الطيبة، وكان محبوبًا بين الجميع، ما جعل خبر وفاته صدمة كبيرة داخل القرية، خاصة مع اقتراب موعد زفافه.

تشييع الجثمان فجرًا

وشيعت أسرة الفقيد جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر شمنديل فور وصوله قبل فجر الأحد، وسط حضور كبير من الأهالي والأقارب، في مشهد سيطر عليه الحزن والبكاء على رحيل شاب في مقتبل العمر.

فيديو قد يعجبك



الحبتور: التصريحات ضد دول شقيقة فردية ولا تعكس حقيقة العلاقات المتينة
رويترز: إيران وأمريكا تتلقيان خطة لإنهاء الحرب
طقس الـ6 أيام.. الأرصاد: شبورة كثيفة وأمطار على هذه المناطق
"بيلعب ويرقص معاه".. خالد الصاوي ينشر فيديو طريف مع النسناس
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
حرب إيران.. طهران تربط فتح مضيق هرمز بالحصول على تعويضات
مسئول سابق بالبنتاجون يكشف "أخطر أمر" بعد إسقاط إيران الطائرة الأمريكية
بعد إثارته الجدل.. مدحت يوسف يوضح حقيقة تصريحه حول "موت حقل ظهر"
تنبيه عاجل من محافظة القاهرة.. مهلة أخيرة لحاملي نموذج 3 في التصالح على مخالفات البناء: تحرك فورًا
كيف خدعت المخابرات الأمريكية العيون الإيرانية للوصول للطيار المفقود؟
العمل عن بُعد يبدأ اليوم الأحد.. إليك التفاصيل والفئات المستثناة