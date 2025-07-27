اليونان تطلب من الاتحاد الأوروبي مساعدتها في إخماد حرائق الغابات

أثينا - (د ب أ)

طلبت الحكومة اليونانية من آلية الحماية المدنية التابعة للاتحاد الأوروبي المساعدة في إخماد الحرائق المستعرة في عدة مناطق بالبلاد.

وقال المتحدث باسم قطاع الإطفاء فاسيليس فاثراكوجيانس للإذاعة اليونانية اليوم الأحد "لقد طلبنا ست طائرات لإخماد الحرائق". وأضاف أنه من المتوقع وصول طائرتين من إيطاليا بعد ظهر اليوم.

واندلعت حرائق في عدة مناطق باليونان بسبب الجفاف والرياح القوية.

وقد تمت السيطرة على الحرائق بشمال أثينا. وقال قطاع الإطفاء إن الوضع يتحسن في المناطق الأخرى، ولكن الخطر مازال مستمرا.

وحذر خبراء الأرصاد من أنه بسبب فترة الجفاف الطويلة، تعتبر أي شرارة صغيرة كافية للتسبب في اندلاع حريق.

وتحقق السلطات لمعرفة السبب الحقيقي وراء اندلاع الحرائق.