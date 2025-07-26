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كمبوديا تعلن عن سقوط 12 قتيلا جديدا في معاركها مع تايلاند

10:34 ص السبت 26 يوليه 2025

كمبوديا تعلن عن سقوط 12 قتيلا جديدا في معاركها مع

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سيرين (تايلاند)- (أ ب)

أعلن مسؤولون كمبوديون في وقت مبكر من اليوم السبت عن سقوط 12 قتيلا جديدا في المعارك مع تايلاند، ليرتفع عدد القتلى من الجانبين إلى 32 قتيلا.

وقال الجنرال مالي سوشاتا، المتحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كمبوديا، للصحفيين اليوم السبت إن سبعة مدنيين آخرين وخمسة جنود لاقوا حتفهم خلال يومين من القتال.

وكانت الوزارة قد أعلنت في وقت سابق عن حالة وفاة واحدة- قتل رجل عندما أصابت الصواريخ التايلاندية المعبد الذي كان يختبئ فيه.

وقالت تايلاند إن ستة من جنودها و13 مدنيا قتلوا، من بينهم أطفال، بينما أصيب 29 جنديا و30 مدنيا.

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كمبوديا تايلاند مالي سوشاتا
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