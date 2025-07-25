منظمات أممية تطالب بدعم لاجئي السودان العائدين إلى بلادهم

(د ب أ)



قالت عدة منظمات تابعة للأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن مئات الآلاف من النازحين واللاجئين يعودون حاليا إلى منازلهم في السودان مع تراجع القتال بين الحكومة والمتمردين في أجزاء من البلاد.

وطلبت هذه المنظمات اليوم الجمعة، دعمًا ماليًا دوليًا لمساعدة العائدين على إعادة بناء حياتهم من جديد .

وبحسب الأمم المتحدة، تواجه الدولة الواقعة في شمال شرق أفريقيا أكبر أزمة جوع ونزوح في العالم.

ومنذ اندلاع الصراع في أبريل 2023، نزح أكثر من 12 مليون شخص، وفر بعضهم إلى خارج البلاد

وقال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إن نحو 3ر1 مليون شخص عادوا إلى العاصمة الخرطوم وإلى ولايتي سنار والجزيرة منذ مارس الماضي.

وقال لوكا ريندا، ممثل البرنامج في بورتسودان: "بحلول نهاية العام، قد يعود أكثر من مليوني شخص إلى الخرطوم وحدها."

وأضاف: "من أجل توفير آفاق مستقبلية لأولئك العائدين، يجب إزالة آلاف القنابل والذخائر الخطرة من مخلفات الحرب في العاصمة."

وأوضح ريندا: "يجب أيضًا إصلاح 1700 بئر وتجهيز المضخات بألواح شمسية، كما يجب إزالة الأنقاض، واستعادة الخدمات الصحية، وتوفير فرص عمل."





