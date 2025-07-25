مهرجان الأوبرا 2025.. عروض وخصومات احتفالًا بالعيد القومي بالإسكندرية

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

أعلنت دار أوبرا الإسكندرية، عن طرح تذاكر مهرجان "صيف الأوبرا 2025" بخصم 50%، لتبدأ الأسعار من 150 جنيهًا فقط، وذلك ضمن احتفالات العيد القومي لمحافظة الإسكندرية، وفي إطار سياسة إتاحة الفنون لكافة فئات المجتمع، ودعم السياحة الثقافية بالمدينة.

وتُقام فعاليات المهرجان لأول مرة داخل إستاد الإسكندرية العريق، خلال الفترة من الأحد 27 يوليو حتى الخميس 31 يوليو الحالي، بمشاركة نخبة من نجوم الغناء والموسيقى، من بينهم إيهاب توفيق، أحمد جمال، هشام عباس، ريهام عبد الحكيم، خالد سليم، هشام خرما، فريق وسط البلد، ونسمة عبد العزيز.

وبحسب بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، اليوم الجمعة، تشمل الفعاليات فرق الموسيقى العربية بالأوبرا بقيادة الدكتور محمد الموجي والمايسترو أحمد عامر، وعدد من الأصوات الواعدة مثل كنزي، ياسر سعيد، حنان عصام، محمد الخولي، فرح الموجي ومحمد حسن.

ويجري حجز التذاكر من خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية على الموقع: www.tazkarti.com، أو من خلال منفذ بيع التذاكر بمسرح سيد درويش (أوبرا الإسكندرية)، أو مباشرة من شباك التذاكر عند البوابة الرئيسية لإستاد الإسكندرية (بوابة 16).