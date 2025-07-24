عباس: ما يحدث في غزة وصمة عار على جبين العالم

(وكالات)

علق الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الخميس، على المجاعة التي يتعرض لها قطاع غزة، قائلا إن ما يتعرض له المدنيون من حصار وتجويع وقتل "يُعد جريمة بشعة تُلحق العار بالضمير العالمي"، مطالبًا بتحرك دولي فوري لوقف الكارثة الإنسانية المستمرة.

ووصف عباس الأوضاع في القطاع بأنها تمثل "واحدة من أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث"، مشيرًا إلى أن آلة الحرب الإسرائيلية "لا تزال تفتك بالأبرياء وسط صمت دولي غير مبرر".

وأضاف: "كيف للعالم أن يغض الطرف عن مشاهد الأطفال الجوعى والعائلات التي تُقتل أمام مراكز توزيع المساعدات؟ إن هذا التجاهل هو وصمة عار على جبين الإنسانية".

واتهم الرئيس الفلسطيني إسرائيل بارتكاب "جريمة إبادة جماعية"، مؤكدًا أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عمّا يحدث في غزة، وأن الاستمرار في هذا النهج يُعد انتهاكًا صارخًا لكل القوانين الدولية.

كما دعا إلى وقف دائم لإطلاق النار، والسماح العاجل بإدخال المواد الإغاثية والطبية، مشيرًا إلى وجود كميات ضخمة من المساعدات محاصرة عند مداخل القطاع، دون إذن بالعبور.

وطالب عباس الإدارة الأمريكية بالتدخل الفوري، والسماح لمنظمات الأمم المتحدة بتنفيذ مهامها الإنسانية، كما دعا المجتمع الدولي إلى إيجاد آلية عاجلة لإيصال المساعدات إلى السكان المحاصرين.

كما حذر عباس من التصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية لفرض سيادتها على مناطق استيطانية، واصفًا ذلك بـ"التهديد المباشر لمشروع الدولة الفلسطينية"، وداعيًا دول العالم إلى الاعتراف الفوري بدولة فلسطين ورفض هذه الانتهاكات.