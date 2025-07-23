من نوع "ميراج".. أوكرانيا تفقد أولى مقاتلاتها الفرنسية في حادث تحطم



وكالات

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده فقدت الثلاثاء أولى مقاتلاتها الفرنسية من طراز ميراج 2000 في حادث تحطم تمكن خلاله الطيار من القفز من الطائرة بسلام.

قال زيلينسكي في خطاب بثه موقع الرئاسة فجر الأربعاء: "للأسف، فقدنا إحدى طائراتنا المقاتلة طائرة فرنسية، فعالة للغاية، إحدى مقاتلاتنا الميراج"، مؤكدا أن الطيّار تمكن من القفز، ولم يُسقطها الروس، بحسب الغد.

كان الرئيس الأوكراني قد قال الجمعة الماضي: إنه ناقش إمدادات الصواريخ وتمويل الطائرات المسيرة الاعتراضية لصد الهجمات الروسية في اتصال مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.

وأضاف زيلينسكي في منشور على منصة إكس: "أود أن أسلط الضوء بشكل خاص على اتفاقنا بشأن تدريب الطيارين على مقاتلات ميراج، فرنسا مستعدة لتدريب طيارين إضافيين لاستخدام مزيد من الطائرات"، وذكر أنهما نسقا أيضا الخطوات السياسية المقبلة.

وجاء الاتصال بين زيلينسكي وماكرون في وقت وافق فيه الاتحاد الأوروبي على الحزمة الـ18 من العقوبات ضد روسيا على خلفية حربها على أوكرانيا، بما في ذلك إجراءات تهدف إلى تشديد القيود على قطاعي النفط والطاقة.

وقال ماكرون إن حزمة العقوبات الجديدة غير مسبوقة، مضيفا: "من الضروري أكثر من أي وقت مضى أن نذكر أنفسنا بأن الأمن والحرية ومستقبل أوروبا مرهون بمصير أوكرانيا".